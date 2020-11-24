Москва, , 10:37 — REGNUM На сегодняшний день более 90% коек для пациентов с COVID-19 занято только в шести регионах России. Об этом в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По её словам, более 274 тысяч коек развернуто в стране для пациентов с COVID-19, из них 78,2% уже занято.

Голикова также подчеркнула, что в целях сохранения плановой медицинской помощи в регионах страны пересмотрели схему госпитализации пациентов.