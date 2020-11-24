Москва, , 11:49 — REGNUM Власти Доминиканской Республики вводят новые правила для въезда в страну иностранных туристов. Изменения вступают в силу с 29 ноября 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Теперь туристам не нужно заполнять печатную анкету. Правительство Доминиканы вводит единый электронный формуляр для интуристов с 1 января 2021 года. До конца 2020 года будут действительны и бумажная, и электронная анкета.

После заполнения электронной анкеты на специальном сайте пассажиру отправляется QR-код, который будет отсканирован в аэропорту по прибытии в страну или авиакомпаниями при регистрации на рейс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Доминикане действуют лояльные правила приема интуристов. В частности, не требуется прохождения ПЦР-теста на COVID-19.

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