Москва, , 09:08 — REGNUM В случае открытия границ и восстановления авиасообщения в Доминиканскую Республику зимой полетят чартерные авиарейсы из четырёх городов России, сообщил в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно предварительному расписанию российских туроператоров, запланированы чартерные программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Чартеры полетят четыре региона Доминиканы: Пунта-Кану, Пуэрто-Плату, Саману и Ла-Роману.

В АТОР напомнили, что Доминиканская Республика не требует от путешественников обязательного отрицательного ПЦР-теста при въезде. По прибытию туристам дистанционное измерят температуру и проведут выборочный дыхательный тест по израильской технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Доминиканской Республики впервые с марта открылись кинотеатры.

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