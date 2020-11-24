Вильнюс, , 09:44 — REGNUM Литва намерена приобрести 1,4 млн доз противокоронавирусной вакцины от германской фармацевтической компании CureVac. Такое решение принято временным правительством страны на совещании 23 ноября.

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Ранее Еврокомиссия согласовала с германской компанией поставку 225 млн доз вакцины. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил на совещании, что Еврокомиссия попросила Вильнюс определиться с покупкой вакцины CureVac.

«Литва могла бы приобрести 1,4 млн доз, и в свете предыдущих решений по диверсификации закупок вакцин мы предлагаем утвердить и закупить», — приводит слва Вериги «Sputnik Литва».

Ранее власти Литвы решили закупить 1,86 млн доз вакцины у компании AstraZeneca, 1,24 млн доз у Janssen Pharmaceutica NV, ещё 1,5 млн доз у компаний Sanofi и GSK, а также 1,24 млн доз у BioNTech и Pfizer. Этого хватит, считают они, для вакцинации 70% населения.

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