Москва, , 09:11 — REGNUM Мексика открывает границы для российских туристов. Со 2 декабря авиакомпания Turkish Airlines начинает выполнять рейсы из Москвы в Канкун, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Цена билета в декабре по маршруту Москва — Канкун начинается от 69,2 тыс. рублей в обе стороны. Самый дешевый авиабилет Москва — Мехико с 2−3 пересадками туда и обратно обойдется около 80 тыс. рублей (время в пути 32 часа). Прямых рейсов из России в Мексику пока нет.

Стоимость тура в Мексику доя организованных туристов начинается от $1050 на человека без авиаперелета. В АТОР напомнили, что Мексика не вводила никаких ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» в ноябре 2020 года возобновил авиарейсы в Ниццу, Грецию, Гонконг, ОАЭ, на Мальдивы и на Кипр.

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