Москва, , 12:28 — REGNUM Власти Туниса с 16 ноября открыли границы, но при этом ввели единые правила для всех иностранных туристов, в том числе и для российских туристов, сообщили 18 ноября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При въезде в Тунис туристы, путешествующие самостоятельно, должны пройти тестирование на коронавирус и карантин. При этом туристы, купившие пакетные туры у туроператоров, освобождаются от ПЦР-теста на COVID-19 и самоизоляции.

В АТОР отметили, что отдых в Тунисе доступен для российских туристов только теоретически. Потому что Россия пока официально не открыла авиасообщение с Тунисом, туда не летают ни регулярные, ни чартерные рейсы из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня Тунис открыл границы, разделив страны на три зоны: «зеленую» (низкий уровень распространения COVID-19), «оранжевую» (средний) и «красную» (высокий).

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