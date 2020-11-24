Санкт-Петербург, , 08:51 — REGNUM За январь — сентябрь 2020 года в Петербурге заболеваемость внебольничными пневмониями выросла в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили 24 ноября в Петростате.

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Всего за первые девять месяцев текущего года зарегистрировано 57 137 случаев таких пневмоний, в число которых входят и те, что вызваны коронавирусной инфекцией. В том числе в сентябре 2020 года зафиксировано 4670 случаев внебольничных пневмоний, что в шесть раз больше, чем в сентябре 2019 года.

При этом количество зарегистрированных случаев инфекции верхних дыхательных путей за январь — сентябрь 2020 года на 6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Среди других опасных заболеваний рост наблюдается по гонококковой инфекции — на 38,6% за первые девять месяцев текущего года. По большинству остальных заболеваний отмечено улучшение ситуации по сравнению с 2019 годом. По гриппу есть превышение, но только из-за учтённых при подсчете показателей начала 2020 года.

Напомним, за январь — сентябрь 2020 года смертность в Санкт-Петербурге возросла на 14,4%, а естественная убыль населения увеличилась в 12,5 раза за счет превышения смертности над рождаемостью.

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