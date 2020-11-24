Ростов-на-Дону, , 07:30 — REGNUM В Ростовской области центральная райбольница Целинского района развернула 20 коек для пациентов с COVID-19. На закупку дополнительного оборудования для госпиталя из региональной казны выделено свыше 1,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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COVID-стационар начал работу в первых числах ноября. На выделенные средства закупят маски, перчатки, защитные костюмы, антисептики для медиков. Часть средств направят на приобретение концентраторов кислорода и медицинских кислородных баллонов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону в начале декабря будет развёрнуто ещё 120 коек для пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационаром лечении. Моногоспиталь откроют на базе ФГБУЗ «Южный oкружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (больница водников). На закупку необходимых средств индивидуальной защиты и оборудования направят 40 млн рублей.

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