Волгоград, , 13:38 — REGNUM Решение расширить категорию амбулаторных получателей бесплатных лекарств и бесплатно тестировать на коронавирус жителей в возрасте 30 лет и старше принято 23 ноября на заседании оперативного штаба Волгоградской области. Власти также активизируют работу по контролю розничных цен жизненно важные лекарства, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Бесплатные лекарства всем амбулаторным пациентам начнут выдавать на текущей неделе. Комитету финансов поручено в полном объёме обеспечить финансирование закупки необходимых препаратов, областному комитету здравоохранения надлежит создать необходимый резерв. Региональные управления Росздравнадзора, ФАС и комитет по тарифному регулированию будут проверять наличие лекарств в аптеках, а также правильность ценообразования и контролировать розничные цены на жизненно важные лекарства.

«Решение о бесплатном массовом тестировании и диагностике с применением различных методов тестирования, включая экспресс-методы, амбулаторных пациентов в возрасте 50 лет и старше позволило распределить нагрузку на лечебную сеть, повысить скорость выявления заболевания и более оперативно начать лечение. Считаю такую практику эффективной. С целью дальнейшего повышения скорости выявляемости заболевания и оперативности принятия решения по назначению лечения поручаю распространить такую практику уже с этой недели на всех жителей Волгоградской области в возрасте 30 лет и старше», — заявил губернатор Андрей Бочаров.

В оперштабе назвали текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку стабильной, отметили снижение прироста простудных заболеваний и стабилизацию скорости роста заболеваний коронавирусной инфекцией и пневмониями. В связи с этим некоторые медучреждения, на базе которых развёрнуты ковид-госпитали, могут вернуться к плановой работе. Однако в случае осложнения обстановки лечебные заведения должны быть готовы вернуться к инфекционной работе в течение 10 дней.