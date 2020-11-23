Новосибирск, , 12:40 — REGNUM Новосибирская аптечная сеть (МП «НАС») обеспечивает поставку востребованных антибиотиков. Об этом заявили в мэрии города.

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«Сеть работает очень напряженно, некоторые подразделения — круглосуточно. Мы получили «Левофлоксацин» вечером, а запустили в продажу большую партию уже утром», — прокомментировала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Пациентов, рецепты которых находятся в аптеках на «отсроченном обслуживании» уже оповестили о поступлении партии антибиотиков — 18 тыс. упаковок «Левофлоксацина» и 12,4 тыс. упаковок «Клеримеда».

По словам директора МП «НАС» Марины Кочеровой, ежедневно в муниципальных аптеках приобретается не более полутора тысяч упаковок «Левофлоксацина» и 800 упаковок «Арбидола».

"Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, это позволяет делать позитивные прогнозы по поставкам», — уточнила Кочерова.