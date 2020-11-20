Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, подал очередной иск к своей бывшей подруге Екатерине Пржигодзкой и, на этот раз, к Первому каналу. Ему не понравился выпуск передачи «Док-Ток», где эта женщина рассказывает об инциденте 2008 года. Об новом иске историка 20 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как и в предыдущем иске, Соколов требует через суд опровергнуть слова Пржигодзкой, что он ее пытал и избивал в съемной квартире в Москве 12 лет назад. Как следует из иска, Соколов считает, что рассказ его бывшей пассии в передаче телеведущей Ксении Собчак превращает его в общественном сознании «в опасного маньяка».

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В подкрепление своей позиции Соколов указал на то, что в суде по делу об убийстве Ещенко был допрошен свидетель Ивашов, который общался с Соколовым и Пржигодзкой в феврале 2013 года в городе Лерида (Испания), где «характер отношений истца и ответчицы был романтическим» (Екатерина не отрицала встречу с историком в 2013 году и пояснила суду, что тогда они вместе работали над одним проектом, — прим. ред.).

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Таким образом, истец просит суд признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию распространенные Пржигодзкой сведения в интервью Собчак в выпуске передачи «Док-Ток». Обязать ответчиков опровергнуть данные сведения, удалить выпуск передачи «Док-Ток» под названием «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова» с сайта Первого канала. А также взыскать с Пржигодзкой, АО «Первый канал» в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей и судебные расходы, с каждого.

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«В действительности никаких пыток и избиения не было. Екатерина Пржигодзкая не высказывала 29.11.2008 намерения уйти от Олега Соколова, а последний не предлагал ей поужинать в последний раз перед расставанием. Пржигодзкая приехала к Соколову позднее, чем говорила, возник словесный конфликт с взаимными оскорблениями, в ходе которого Соколов дал Пржигодзкой пару оплеух, о чем сразу же извинился, и о чем сожалеет», — пояснил ИА REGNUM суть аргументации истца один из адвокатов историка Александр Торгашев.

Юрист также указал, что после убийства 8 ноября 2019 года Анастасии Ещенко бывшая возлюбленная его подзащитного стала активно рассказывать о конфликте 2008 года.

«При этом чем дальше от времени события, тем она описывает его всё с большими подробностями, что приводит к многочисленным противоречиям и нестыковкам в её показаниях», — указал адвокат.

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Напомним, в сентябре Соколов потребовал удалить из интернета другой документальный фильм о себе. Исковое заявление Соколова принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

По мнению Соколова, фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», опубликованный на видеосервисе Premier, содержит о нём ложные сведения. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации историк подал против Екатерины Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение».

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