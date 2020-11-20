Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге на лечение пациентов с пневмонией со средней степенью тяжести заболевания тратится от трех до 16 тысяч рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По его словам, Министерство здравоохранения составило несколько схем амбулаторного лечения коронавирусных пациентов: три схемы по лечению в легкой степени, две схемы по лечению средней степени тяжести с пневмонией и две схемы — в средней степени тяжести без пневмоний.

«Цена схемы колеблется от трех до 16 тысяч рублей, если это схема для лечения со средней степенью тяжести с пневмонией», — пояснил Андрей Сарана.

В эту схему входят антибактериальные препараты, жаропонижающие, противовирусные, антикоагулянты и препараты из группы гормонов. Всего в схемах 16 препаратов, которые можно заменять в случае необходимости.

Читайте также: Беглов объяснил, кто спровоцировал дефицит антибиотиков в Санкт-Петербурге

Чиновник напомнил, что на закупку препаратов для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции 3 ноября город получил из федерального бюджета более 233 млн рублей. Этой суммы хватит на лечение чуть менее 26 тысяч человек.

«Предполагается, что в дальнейшем сумма будет увеличена, если будет расти количество пациентов», — подытожил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Заксобрании Петербурга предположили, почему люди скупают антибиотики

Читайте развитие сюжета: Петербуржцам предложили побегать за дефицитными лекарствами