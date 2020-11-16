Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM Петербуржцы сами спровоцировали дефицит антибиотиков в городских аптеках. Об этом 16 ноября заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аптека в Петербурге

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"Пока определенный дефицит некоторых препаратов сохраняется. Но вызван он ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех», — сказал Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

Ранее горожане жаловались на то, что, находясь на амбулаторном лечении от COVID-19, вынуждены сами разыскивать лекарства, так как в аптеках их зачастую нет. Они писали об этом губернатору на его страницу «ВКонтакте» в течение последних недель.

Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств, утверждает Александр Беглов. Город также получил 203 млн рублей на закупку лекарств для тех больных COVID-19, которые лечатся дома, и деньги уже распределили по районам. Беглов уверен, что городская «система здравоохранения функционирует в рабочем режиме».

Власти организуют новые места для заболевших в стационарах, резервом остаются мощности госпиталя в «Ленэкспо».

"Эпидемия испытывает нас на прочность», — сказал Александр Беглов. «Коронавирус не отступает», — добавил он в соцсетях.

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Напомним, 16 ноября власти впервые отчитались, что число вновь выявленных зараженных за сутки перевалило за 2 тыс. человек. С 14−16 ноября в городе ввели новые карантинные ограничения. Александр Беглов также призвал носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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