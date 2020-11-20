Москва, , 09:01 — REGNUM Власти Турции с 20 ноября 2020 года вводят новые ограничения для предотвращения распространение коронавируса. Ограничительные меры ужесточаются, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так все рестораны, кафе, торговые центры и парикмахерские в Турции будут работать с 10:00 до 20:00. Заведения общепита смогут продавать еду только навынос или с доставкой на дом.

Кроме того, в Турции вводится комендантский час — с 20:00 каждой субботы до 10.00 каждого воскресенья и с 20.00 воскресенья до 05.00 понедельника. Городской транспорт, аптеки и медицинские учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции вводится запрет на курение в общественных местах из-за увеличения числа случаев коронавируса.

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