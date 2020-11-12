Анкара, , 21:24 — REGNUM Согласно информации министерства здравоохранения Турции, за последние 24 часа в республике было проведено 148 482 ПЦР-теста на коронавирус, 2041 человек получили положительный результат, при этом от инфекции скончалось 88 человек, сообщает Haber7.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Число инфицированных, имеющих осложнения, составило 3230 человек. Количество выздоровевших в Турции за последние 24 часа выросло до 346 794. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал жителей страны соблюдать предписанные меры для уменьшение нагрузки на медработников.

«Продолжается рост числа пациентов с осложнениями. Для сокращения растущего числа заражений необходимо всеобщее соблюдение ограничительных мер, касающихся социальной дистанции и ношения масок. Призываю жителей Турции уменьшить нагрузку на здравоохранение», — подчеркнул Коджа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции запретили курение в общественных местах