Магас, , 14:33 — REGNUM В Ингушетии в настоящее время находятся на лечении в ковидных госпиталях 446 пациентов. Среди них 188 человек старше 65 лет, сообщили 19 ноября в региональном оперативном штабе.

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Медики констатируют тяжелое состояние у 41 пациента, которые находятся в реанимациях, семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 560 человек из числа инфицированных проходят лечение дома под наблюдением врачей, так как их состояние здоровья позволяет им лечиться амбулаторно.

Общее число носителей коронавируса за все время пандемии в Ингушетии достигло 8623 человек. За минувшие сутки оно увеличилось на 76 пациентов — это самый высокий показатель суточного прироста за все время. Весной 2020 года самый высокий прирост числа новых носителей инфекции был зафиксирован 16 апреля — 63 человека.

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