Магас, , 15:22 — REGNUM В Ингушетии, по данным минздрава региона на 18 ноября, численность госпитализированных с диагнозом COVID-2019 и с подозрением на него составила 454 человека. Из них 42 пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе восемь — подключены к аппаратам ИВЛ.

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«Остаются под медицинским наблюдением 888 человек, из них находятся в условиях самоизоляции с наблюдением — 434 челловека, 454 человека — госпитализированы», — говорится в сообщении минздрава Ингушетии.

Среди госпитализированных 192 пациента входят в число лиц в возрасте старше 65 лет.

Всего за минувшие сутки в регионе было выявлено 74 новых носителя коронавируса. Их общее количество за все время пандемии достигло 8547 человек. Из них вылечились 7140 пациентов, в том числе 124 — за последние сутки. Число скончавшихся достигло 104 человек.