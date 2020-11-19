Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону наградили медиков, предотвративших чрезвычайную ситуацию в COVID-госпитале, на базе горбольницы №1 имени Семашко. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

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В начале ноября 2020 года из-за короткого замыкания на электроподстанции были обесточены два корпуса моногоспиталя. Семь человек, дежуривших в этот день в стационаре, удостоены почётных грамот и денежной премии.

«Каждый из вас в тот день молниеносно отреагировал на ситуацию. Авария была ликвидирована в кратчайшие сроки, и госпиталь продолжил функционирование в штатном режиме», — отметила заместитель сити-менеджера по социальным вопросам Елена Кожухова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее из горбольницы №20 уволился по собственному желанию врач, дежуривший в день гибели нескольких пациентов с COVID-19. Именно он занёс в рапорт данные о проблемах с поступлением кислорода.