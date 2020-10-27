, 10:21 — REGNUM Если бы в COVID-госпитале Ростова-на-Дону, развёрнутого на базе городской больницы № 20, подача кислорода приостановилась, погибших пациентов было бы намного больше. Об этом журналистам сообщила руководитель горздрава Надежда Левицкая.

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В настоящее время медицинский газ в лечебные учреждения поставляют три предприятия — «Оксиген», «Спецхимтранс» и «Кубаньтехгаз». С ними заключён контракт на сумму 31 млн рублей. Ни 11, ни 12 октября перебоев с поставками кислорода не было. Следователи изучают возможность его утечки. При этом в течение нескольких часов в COVID-стационаре скончались пять пациентов, за сутки 11 октября — 13 пациентов.

«Если бы были тотальные перебои с подачей кислорода, цифры были бы другие — намного больше. Смерть каждого человека — большая трагедия. Объективность проверки ковидного госпиталя городской больницы №20 — очень важна для нас. Точка в этой истории пока не стоит, ждём результатов проверок», — сказала Левицкая.

ИА REGNUM напоминает, что врачи, дежурившие в COVID-госпитале Ростова-на-Дону, где 12 октября якобы от дефицита кислорода скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщали об отключении медицинского газа. Это отражено в рапорте медработников.