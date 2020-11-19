Москва, , 08:46 — REGNUM Такая вредная привычка как курение повышает риск заражения коронавирусом. Об этом в Международный день отказа от курения напомнили специалисты Роспотребнадзора.

Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжёлого течения болезни, поскольку их лёгкие уже повреждены», — предостерегли эксперты.

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В Роспотребнадзоре призвали граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.

Добавим, что, по статистике Всемирной организации здравоохранения, в год от болезней, вызванных курением, умирает 5 млн человек, каждые восемь секунд в мире умирает один курильщик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что курение создаёт благоприятную почву для развития коронавирусной инфекции. по его словам, у курильщиков бронхи лишаются функции защиты, реакции на внешние воздействия, а никотин только усиливает мокроту, в которой размножается вирус.

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