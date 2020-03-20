Женева, Швейцария, , 21:58 — REGNUM Курение, употребление алкоголя и сахаросодержащих напитков наносит вред иммунной системе человека и может повысить риск развития тяжёлой болезни в случае заражения коронавирусом COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции 20 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ рекомендует отказаться от перечисленных вредных привычек и придерживаться здоровой и питательной диеты, которая поможет имунной системе функционировать должным образом.

Кроме этого, гендиректор ВОЗ порекомендовал всем в рамках профилактических мер отводить не менее 30 минут в день на физическую активность, а людям, работающим на дому — не сидеть подолгу в одном и том же положении, вставать с места и делать трёхминутные перерывы каждые полчаса.