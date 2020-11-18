Ташкент, , 14:53 — REGNUM Более 60% населения Узбекистана получат вакцину от коронавируса к июню 2021 года. Об этом заявил заместитель директора агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов на конференции «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

По его словам, специалисты в Узбекистане анализируют результаты испытаний нескольких вакцин мировых производителей. Курбанов добавил, что узбекистанская сторона ведет переговоры с частными структурами по закупке вакцины.

Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана заявили, что в республике планируют производить вакцину от коронавируса. Возможность запуска производства рассматривают ученые и фармацевты.

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