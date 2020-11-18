Скопье, , 07:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 17 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2 930 человек в стране было выявлено 977 носителей коронавируса. Еще 843 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 48 613 случаев заражения. 1 376 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 31 — за последние сутки.

8 646 пациентов выздоровели. Лечение проходит 18 591 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. 2

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября скончались 40 пациентов в COVID-19, что стало новым ужасающим рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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