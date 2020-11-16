Скопье, , 23:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 16 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1 683 человек в стране был выявлен 591 носитель коронавируса. Еще 439 человек выздоровели. 16 ноября скончались 40 пациентов в COVID-19, что стало новым ужасающим рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего шесть дней назад. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 47 636 случаев заражения. 1 345 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 18 488 человек. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. 27 803 пациента выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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