Чебоксары, , 07:10 — REGNUM В Чувашии растёт заболеваемость ОРВИ, превысив среднемноголетний уровень на 10%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

За последнюю неделю, с 9 по 15 ноября, в Чувашии ОРВИ заболели 7 703 жителя. Это на 23,4% больше по сравнению с предыдущей неделей (со 2 по 8 ноября) и на 10% превышает среднемноголетний уровень.

За неделю заболеваемость ОРВИ среди детей до двух лет выросла на 12,1%, от трёх до шести лет — на 22,2%, от семи до 14 лет — на 101,1%, от 15 до 17 лет — на 64,2%. Заболеваемость среди взрослого населения увеличилась на 14,8%.

Читайте также: Чувашия ожидает поступление третьей партии вакцины от коронавируса

Напомним, 17 ноября министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что в Чувашии c начала учебного года ОРВИ заболели почти 16 тыс. школьников, в том числе коронавирус подтверждён у 249 детей.

Подробнее: В Чувашии коронавирус подтверждён у 249 школьников

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ожидают третью партию вакцины от коронавируса в количестве 1012 доз. Две первые партии поступили в сентябре, они были предназначены для медицинских работников.

Читайте развитие сюжета: Заболеваемость ОРВИ в Чебоксарах превысила эпидпорог на 80%