Чебоксары, , 10:51 — REGNUM Третья партия вакцины от коронавируса в Чувашию поступит в декабре. Как и ранее, будут вакцинированы медицинские работники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 ноября, заявил на сессии Госсовета Чувашии глава минздрава республики Владимир Степанов.

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Две первые партии поступили в Чувашию в сентябре в количестве 42 и 1054 доз соответственно. Они были предназначены для медицинских работников, которые трудятся в ковидных госпиталях. В следующем месяце ожидается поступление третьей партии вакцины.

«По информации Минздрава России, вакцина от коронавирусной инфекции пойдёт в гражданский оборот в январе-феврале 2021 года. В декабре мы получаем 1012 доз вакцины, которые в соответствии рекомендациями Минздрава России пойдут на целевую группу — это медицинские работники, которые стоят, как говорится, на передовой и работают с пациентами с коронавирусом», — сказал Владимир Степанов.

По данным минздрава Чувашии, с начала пандемии в республике выявлено 11 023 случая заражения коронавирусом, 9720 человек выздоровели, умерли 203 пациента с COVID-19.

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