Чебоксары, 17 ноября 2020, 11:03 — REGNUM В Чувашии c начала учебного года ОРВИ заболели почти 16 тыс. школьников, в том числе коронавирус подтверждён у 249 детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 ноября, заявил на сессии Госсовета Чувашии глава минздрава республики Владимир Степанов.
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По его словам, с начала пандемии в регионе выявлено 11 023 случая заражения коронавирусом, в том числе у 806 несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Чувашии ожидают третью партию вакцины от коронавируса в количестве 1012 доз. Две первые партии поступили в сентябре в количестве 42 и 1054 доз соответственно. Они были предназначены для медицинских работников, которые трудятся в ковидных госпиталях.
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