Чебоксары, , 11:03 — REGNUM В Чувашии c начала учебного года ОРВИ заболели почти 16 тыс. школьников, в том числе коронавирус подтверждён у 249 детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 ноября, заявил на сессии Госсовета Чувашии глава минздрава республики Владимир Степанов.

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По его словам, с начала пандемии в регионе выявлено 11 023 случая заражения коронавирусом, в том числе у 806 несовершеннолетних.

«На контроле остаётся ситуация в образовательных организациях. С начала учебного года выявлено 15 978 учащихся, имеющих признаки острых респираторных заболеваний, в том числе подтверждён COVID-19 у 249 детей. Надо отметить, что на сегодняшний день образовательных учреждений, которые полностью прекратили свою деятельность, на территории Чувашской Республики отсутствуют», — сказал Владимир Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Чувашии ожидают третью партию вакцины от коронавируса в количестве 1012 доз. Две первые партии поступили в сентябре в количестве 42 и 1054 доз соответственно. Они были предназначены для медицинских работников, которые трудятся в ковидных госпиталях.

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