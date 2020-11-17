Тирана, , 21:15 — REGNUM Во вторник, 17 ноября, в результате обследования 2 560 образцов в Албании выявили ещё 694 случая заражения коронавирусом. Это стало новым рекордом для страы. 351 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 29 126 случаев заражения коронавирусом. 13 804 человека уже излечились от COVID-19.

637 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 14 685 человек, из них 7 158 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 412 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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