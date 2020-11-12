Тирана, , 21:21 — REGNUM В четверг, 12 ноября, в результате обследования 2044 образцов в Албании выявили ещё 410 случаев заражения коронавирусом. 81 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 2621 случай заражения коронавирусом. 12 574 человека уже излечились от COVID-19.

598 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 13 039 человек. На стационарном лечении находятся 373 пациента, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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