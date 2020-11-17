Казань, , 14:53 — REGNUM В столице Татарии сегодня, 17 ноября, в парке имени М. Горького на стадионе «Трудовые резервы» открывается каток. Провести досуг на нем жители и гости города смогут ежедневно, сообщает пресс-служба мэрии.

Для любителей хоккея будет организовано катание в выходные и праздничные дни с 12:00 до 14:00. На массовое катание жителей приглашают в будни с 17:30 до 22:00, в выходные и праздники — с 14:00 до 22:00. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых допускаются на каток бесплатно. Также посещать ледовую площадку разрешено со своими коньками, а для тех, у кого их нет, организован пункт проката и заточка коньков.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 9 ноября начали устанавливать елку. В 2019 году главную новогоднюю елку расположили рядом с «Чашей» и ледовым городком. За праздничные выходные это место стало самым популярным среди гостей и жителей Казани. Посетить его смогли около 400 тыс. человек.

Читайте также: В Казани приступили к установке новогодней ели

Читайте также: В Набережных Челнах пока не определили формат новогодних гуляний