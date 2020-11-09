Казань, , 13:55 — REGNUM Устанавливать ёлку возле центра семьи «Казан» начали 9 ноября в столице Татарии. Пока готов только нижний уровень каркаса, сообщает «Татар-информ».

В 2019 году главную новогоднюю елку расположили рядом с «Чашей» и ледовым городком. За праздничные выходные это место стало самым популярным среди гостей и жителей Казани. Посетить его смогли около 400 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, разрешат ли власти Татарии проводить новогодние мероприятия на предприятиях и организациях, пока сложно сказать, так как ситуация с коронавирусом постоянно меняется.

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3 ноября начали устанавливать новогоднюю искусственную пиксельную в Уфе.

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