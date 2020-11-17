Саранск, , 14:31 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 ноября выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 9605 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 66 человек, всего с начала пандемии выздоровели 7905 жителей Мордовии. 56 человек скончались от коронавируса как от основной причины, За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1644 человека.

Напомним, по состоянию на 16 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2249 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1323 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатное обеспечение амбулаторных больных с коронавирусом лекарственными средствами в Мордовии стартовало ещё 13 ноября. Для получения препаратов не обязательно наличие положительного ПЦР-теста на коронавирус, пациенты получают лекарства от лечащего врача при клинической картине COVID-19. По словам главы регионального минздрава Олега Маркина, сначала больные получили только противовирусные препараты, накануне начали выдавать антибиотики.

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