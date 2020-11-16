Милан, Италия, , 21:27 — REGNUM Согласно исследованию Национального института рака (INT) в Милане, коронавирус мог появиться в Италии гораздо раньше, чем предполагалось, 16 ноября сообщает агентство Reuters.

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Считается, что первый пациент с коронавирусом был обнаружен в итальянской Ломбардии 21 февраля. Однако, согласно исследованию INT, у людей, участвовавших в исследовании по скринингу рака легких с сентября 2019 года по март 2020 года, уже были обнаружены антитела к коронавирусу.

Авторы исследования сообщили в статье, размещенной научным журналом INT Tumori Journal, антитела к SARS-CoV-2 были обнаружены 11,6% пробах из группы 959 здоровых добровольцев.

«Новый коронавирус мог циркулировать среди населения в течение длительного времени и с низким уровнем летальности» , — сообщил журналистам один из исследователей Джованни Аполоне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже заявила, что свяжется с авторами исследования «для обсуждения и организации дальнейшего анализа имеющихся проб и проверки результатов».

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