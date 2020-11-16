Лион, Франция, , 20:12 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны продолжать бороться с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на «прохождение пика пандемии». Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает France Info.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

В ходе своего визита во французский город Лион министр заявил, что «в том, что касается пандемии, заметны улучшения, но мы пока не победили вирус. Поэтому мы не должны прекращать свои усилия».

«Мы постепенно возвращаем себе контроль над ситуацией, но новых случаев заболевания все еще много», — добавил Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября во Франции было зарегистрировано снижение суточного количества заражений и летальных случаев, связанных с вирусом SARS-CoV-2. В связи с этим министр здравоохранениязаявил, что «Франция прошла пик пандемии».

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Франции заявил о прохождении пика пандемии