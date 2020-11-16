Санкт-Петербург, 16 ноября 2020, 13:23 — REGNUM Вслед за Чувашией марафон событий, посвящённых трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей, подхватили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он открылся с праздника в Централизованной библиотечной системе Калининского района, где прошли Дни чувашской культуры, сообщили ИА REGNUM организаторы.

28 октября 2020 год, Чебоксарах. Обмен капсулами
28 октября 2020 год, Чебоксарах. Обмен капсулами
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Праздник организовали чувашская автономия Санкт-Петербурга и отделение Союза женщин Чувашии. Участникам был представлен фильм о трудовом подвиге чувашского народа при строительстве оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны, также рассказали о павших героях войны, в том числе во время обороны Ленинграда.

Артисты чувашского фольклорного ансамбля «Юрату», лауреаты международных и всероссийских конкурсов, члены отделения Союза женщин Чувашии Алевтина Челнокова, Светлана Фролова и Кириллова Марина подготовили небольшой концерт, посвятив одну из чувашских песен строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«О строителях рубежей обороны и об инициативе главы Чувашии мы рассказали национально-культурным автономиям. Все с воодушевлением приняли и готовы сделать проект с героями трудового фронта, чтобы помнили не только те, кто сражался, но и тех, кто помогал фронту, кто действительно совершил трудовой подвиг во имя Победы. В дальнейшем будем на выставках, мероприятиях рассказывать о трудовом героизме», — говорит председатель Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Валериан Гаврилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чебоксарах в рамках открытия Года трудового подвига, посвящённого строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, состоялся обмен капсулами: земля с мест сражений за «Невский пятачок», где участвовали уроженцы Чувашии, передана на хранение в Чувашский национальный музей, а капсула с землей с рубежей обороны в Чувашии передана в Музей боевого братства России, который находится в Ленинградской области.

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов и краеведов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи. Они возводилась в 1941—1942 годах, на стройку было мобилизовано 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.

В год 75-летия Великой Победы проект «Забытый фронт в тылу» получил поддержку на правительственном уровне региона.