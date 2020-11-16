Чебоксары, , 09:51 — REGNUM Федеральный мемориал в Чувашии «Строителям безмолвных рубежей», посвящённый строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, может стать «предметом высочайшей гордости». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 ноября, заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Руководитель республики отметил, что 13 ноября стартовал всероссийский конкурс по разработке проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Он будет построен в 2021 году, который объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«170 тыс. наших земляков в суровых условиях за кратчайшие сроки соорудили оборонительные рубежи. Мы с вами знаем, что они не пригодились, но тем не менее, народ, отдавая себя, решил государственную задачу. И мне лично, и думаю, что каждому жителю отрадно, что в следующем году такой федеральный мемориал будет воздвигнуть на территории Чувашии», — сказал Олег Николаев.

Он призвал чувашских архитекторов принять участие в конкурсе.

«Думаю, что это будет предметом высочайшей гордости, если кто-то из чувашских архитекторов — один или в группе авторов — победит в конкурсе, и его проект будет реализован за счёт федеральных ресурсов», — отметил глава Чувашии.

Мемориал появится в Козловском районе возле деревни Байгулово. Руководитель республики напомнил, что пятеро жителей «отдали свои земли, чтобы этот монумент» был построен: Александр и Людмила Прохоровы, Ольга Плотникова, Николай Пантелеев и Александр Кудряшов. Они безвозмездно передали 3 гектара земель.

«Это очень значимый поступок», — оценил глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило 13 ноября открытый всероссийский творческий конкурс на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который пройдёт по 15 февраля 2021 года. Его задача — увековечить трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей, которые создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала. В РВИО отмечают, что в России много памятников посвящено военному подвигу, «однако героизм гражданского населения в подготовке оборонительных сооружений не представлен в монументальных композициях».

Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов, краеведов и учёных ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в начале Великой Отечественной войны, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи, которые должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу. В год 75-летия Великой Победы проект получил поддержку на правительственном уровне региона.

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