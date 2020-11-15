Минск, , 14:38 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 15 ноября выявили 114 185 инфицирований коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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95 843 человека из числа зараженных выздоровели, 1046 человек — скончались.

На текущий момент в лабораториях республики провели 2 882 743 тестирования на SARS-CoV-2.

За сутки в Белоруссии выявили 1315 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 1506 человек выздоровели, семь человек — скончались.

Как собщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко заявил, что по всей стране постепенно будет введен масочный режим.

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