Минск, 15 ноября 2020, 14:38 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 15 ноября выявили 114 185 инфицирований коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
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95 843 человека из числа зараженных выздоровели, 1046 человек — скончались.
На текущий момент в лабораториях республики провели 2 882 743 тестирования на SARS-CoV-2.
За сутки в Белоруссии выявили 1315 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 1506 человек выздоровели, семь человек — скончались.
Как собщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко заявил, что по всей стране постепенно будет введен масочный режим.
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