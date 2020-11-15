Минск, , 12:18 — REGNUM В Белоруссии масочный режим будет постепенно введен по всей стране. Об этом заявил главный санитарный врач республики Александр Тарасенко в интервью Агентству теленовостей, фрагмент которого вышел 14 ноября в эфир канала «Беларусь 1».

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Окончательное решение о введении масочного режима будут принимать местные власти с учетом эпидемиологической ситуации, отмечается в сюжете.

«У нас задействовано на сегодняшний день в среднем около тридцати процентов коечного фонда по республике», — добавил главный санитарный врач, комментируя развитие эпидемиологической ситуации в республике.

По мере необходимости также имеется план развертывания дополнительных коечных мест, добавил Тарасенко.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили почти 1250 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.