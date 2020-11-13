Бишкек, , 20:10 — REGNUM В министерство здравоохранения Киргизии поступило около 2 400 заявлений на получение денежных компенсаций от медиков, заболевших COVID-19. Об этом на брифинге заявила уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции минздрава Индира Джумабаева.

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По ее словам, такие выплаты получили только 377 медицинских работников, заразившимся коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, и еще 103 медика получат их на следующей неделе. Также компенсации получили 29 семей скончавшихся от COVID-19 медицинских работников.

«В общей сложности государство выплатило компенсации на сумму в 101,4 млн сомов», — уточнила представитель министерства.

Джумабаева отметила, что большинству медиков не выплатили компенсации, поскольку тем не удалось доказать заражение коронавирусом от пациентов — в поданных ими документах не указаны больные-идентификаторы.

Также она сообщила, что министерство здравоохранения не выплачивает компенсации медицинским работникам ведомственных организаций здравоохранения, таким как больницы и поликлиники МВД и госслужбы исполнения наказаний, поскольку те не входят в структуру минздрава.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Киргизии подписало постановление о единовременной выплате заразившимся во время исполнения служебных обязанностей медикам компенсации в размере 200 тысяч сомов (182 тысячи рублей), а семьям умерших от коронавируса медицинских работников — 1 млн сомов (910 тысяч рублей).