Лондон, , 21:42 — REGNUM В Великобритании зафиксировано 33 470 новых случаев COVID-19 за сутки, что является самым высоким ежедневным показателем с начала эпидемии, 12 ноября передает Sky News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала эпидемии коронавируса число случаев заболевания в Великобритании составило 1 290 195.

Днем ранее в королевстве было зарегистрировано 22 950 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19, по информации на 11 ноября, стали 50 365 жителей Великобритании.

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