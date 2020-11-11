Лондон, , 20:22 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 людей превысило в Британии с 50 тыс., сообщает 11 ноября минздрав страны.

Отметка в 50 тыс. смертей была преодолена после того как за последние сутки скончались 595 пациентов с диагнозом COVID-19.

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом в Британии за минувшие сутки составило 22 950.

Днем ранее такой диагноз был подтвержден у 20 412 человек, умерли от последствий заражения 532 пациента.

Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1 256 725 жителей Британии, скончались от COVID-19 за это время 50 365 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта текущего года объявила вспышку коронавируса пандемией.

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