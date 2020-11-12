Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Петербурге вновь прекращают диспансеризацию граждан. Такое решение приняли городские власти на фоне растущих темпов заболеваемости COVID-19.

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Новые ограничения вступят в силу с 14 ноября. Помимо диспансеризации будут прекращены и профилактические осмотры населения. Соответствующее постановление уже опубликовано и датировано 11 ноября.

Напомним, на днях Петербург, где находят более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, посетила комиссия Минздрава. Первый заместитель министра Игорь Каграманян указал на необходимость налаживания работы с пациентами на амбулаторном лечении, в частности, обеспечения их бесплатными лекарствами, организации работы кол-центров на уровне поликлиник.

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Вице-губернатор Олег Эргашев позднее сообщил, что по итогам совещания с коллегами из министерства Петербург выразил готовность стать «модельным регионом» в новых эпидемических условиях.

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