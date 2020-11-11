Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM Санкт-Петербург получил из федерального бюджета 203 млн рублей на закупку лекарств больным COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении. Лекарства будут выдаваться пациентам по назначению врача бесплатно, сообщил 11 ноября губернатор Александр Беглов.

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"Средства уже получены и распределены по районам города. В ближайшее время городскими поликлиниками будут организованы закупочные процедуры. Все лекарства должны выдаваться пациентам на дому», — сказал градоначальник.

Напомним, 9 ноября первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян по итогам совещаний с чиновниками Смольного заявил, что доставка лекарств должна быть организована в течение недели.

В список лекарств войдут препараты для лечения легкой и среднетяжелой форм коронавирусной инфекции.

Александр Беглов также сообщил, каждые пять дней в городе проводится мониторинг наличия лекарственных средств в стационарах, лечащих COVID-19. Также проверяется наличие в аптеках препаратов для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях.

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По данным Смольного, на 11 ноября в 16-ти городских и четырех федеральных стационарах развернуты 9613 «ковидных» коек, из них свободны 605 коек (6,3%). Для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуты 11 120 коек, из них свободны 2 112 коек (19%).

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Для увеличения коечного фонда планируется развернуть дополнительные места во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо». В декабре будут открыты новые отделения в трех медицинских стационарах, которые также могут быть использованы для борьбы с пандемией (около тысячи мест). Если ситуация еще больше осложнится, придется задействовать три федеральных медучреждения: Центр Алмазова, НИИ фтизио-пульмонологии и Центр экстренной медицины МЧС.

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