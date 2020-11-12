Москва, , 02:29 — REGNUM Борьба с распространением коронавирусной инфекции в России существенно осложняется из-за её локализации в регионах, заявил 11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

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«Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно», — сказал он.

По словам учёного, описанная ситуация связана с появлением собственных очагов распространения и особенно она проявилась к осени, «когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что центр Гамалеи стал первым в мире, получившим свидетельство о регистрации на вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V» и сейчас проходит третий этап клинических исследований.

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