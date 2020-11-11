Москва, , 22:23 — REGNUM До конца этого года в России вакциной от коронавируса «Спутник V» планируется привить свыше полутора миллионов жителей страны.

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Об этом заявил 11 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «России 24».

Гинцбург «Не меньше полутора миллионов в этом году привьются, потому что уже несколько десятков тысяч привились наших граждан по производственному принципу».

По словам Гинцбурга, только в текущем месяце будет произведено около 200 тысяч доз «Спутника V», а в последний месяц года — около полутора миллионов доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что уже в мае — июне могут начаться исследования «Спутника V» на детях.

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