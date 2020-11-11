Рим, , 23:38 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в Италии превысило отметку в один миллион с начала эпидемии, 11 ноября сообщает агентство Reuters.

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Согласно отчету Министерства здравоохранения Италии, за последние 24 часа в стране зарегистрирован 32 961 новый случай COVID-19, общее число случаев заболевания в стране достигло 1,028 млн.

Кроме того, на данный момент в Италии зарегистрировано около 42 953 смертей от COVID-19. Италия находится на втором месте в Европе по жертвам заболевания после Великобритании.

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