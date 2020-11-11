Париж, , 22:25 — REGNUM За последние 24 часа во Франции выявлено 35 879 новых случая коронавирусной инфекции, 11 ноября сообщает Agence France-Presse.

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Также сообщается о 328 новых случаях смерти от COVID-19 за последние сутки. Днем ранее было зарегистрировано 22 180 случаев и 1220 смерти от заболевания, однако в число жертв были включены погибшие в домах престарелых за несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордный максимум суточной заболеваемости COVID-19 во Франции пришелся на 7 ноября и составляет 86 852 случаев.

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