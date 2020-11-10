Москва, , 15:15 — REGNUM Об активной роли Турции в конфликте в Нагорном Карабахе знают 60% жителей России. Участие Турции в конфликте ухудшает российско-турецкие отношения, считают 38% опрошенных, приводит данные исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 9% респондентов, кризис в Карабахе не может повлиять на отношения России и Турции. 2% полагают, что они улучшаться. Затруднились ответить 11% граждан РФ.

В настоящее время отношения России с Турцией хорошими считают 53% опрошенных, плохими — 17%. За последние два они улучшились (24%) — наладилось авиасообщение, восстановился туризм.

Опрос 23−25 октября 2020 года. Опрошены по телефону 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, за ситуацией в Нагорном Карабахе следят 69% жителей России, в том числе очень внимательно 44%.

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