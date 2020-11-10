Ульяновск, , 15:03 — REGNUM Из Ульяновска в Нагорный Карабах вылетел 15-й самолет Ил-76 с российскими миротворцами на борту. Об этом 10 ноября сообщили в Минобороны России.

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«Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что на борту самолета находятся личный состав миротворческих сил, а также материальные средства и бронетранспортеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нагорный Карабах вылетели еще два самолета министерства обороны РФ Ил-76 — тринадцатый и четырнадцатый — с российскими миротворцами на борту.