Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге с окончанием каникул увеличилось количество классов общеобразовательных учебных заведений, переведенных на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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В настоящий момент в Северной столице учащиеся 75 классов школ отправлены на дистанционное обучение, при этом в первый день после каникул 9 ноября не вернулись за парты учащиеся 58 классов, что составляло 0,29% от общего числа классов.

«На сегодня в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты шесть групп в пяти детских садах. На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 75 классов в 34 школах, — пояснили в комитете. — Это 0,37% от общего количества классов в городе».

Как ранее сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, более пяти тысяч школьников в Петербурге по просьбе родителей планируют перейти на домашнее самообучение с использованием дистанционных технологий. Также она отмечала, что почти 600 учителей школ заразились коронавирусом в Петербурге.

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Сейчас в Смольном прорабатывают варианты замены в школах преподавателей старше 65 лет, а также молодых беременных учительниц, которые об этом просят.

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